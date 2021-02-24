Люблю безмерно: Ольга Харлан запостила фото с младенцем

Звезда мирового фехтования украинка Ольга Харлан сегодня взорвала соцсети. Олимпийская чемпионка запостила фото с ребенком на руках. Ранее Харлан показала, что ее итальянский парень делает по ночам.

На снимке в Instagram Оля в медицинском халате и шапочке держит кроху в руках. Естественно, что подписи под постами не все читают, что многие подумали, что Оля стала мамой. Но спортсменка все объяснила. Мамой стала ее сестра.

"Сегодня, ровно в 10:00 Таня Харлан подарила миру этого прекрасного малыша. Сегодня я стала тетей, друзья! Эмоции, которые не передать словами... Люблю безмерно. Я буду АААфигеной тетей", – написала Ольга.

Ольге Харлан 30 лет. В ее коллекции громадное количество медалей.

Олимпийские игры:

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"Золото" – Пекин-2008

– Пекин-2008 "Серебро" – Рио-2016

– Рио-2016 "Бронза" – Лондон-2012, Рио-2016

Чемпионаты мира:

6 – золотых медалей

– золотых медалей 6 – серебряных медалей

– серебряных медалей 2 – бронзовые медали

Чемпионаты Европы:

8 – золотых медалей

– золотых медалей 7 – серебряных медалей

– серебряных медалей 5 – бронзовых медалей

Она встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Ранее мы писали, что Харлан – лучшая фехтовальщица года в мире пятый раз.

Харлан и ее возлюбленный Видео: Instagram