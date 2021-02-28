"Любовь всей жизни": реакция жены Малиновского на супергол мужа

Супруга Руслана Малиновского Роксана трогательно отреагировала на гол "пушкой" своего мужа, который помог "Аталанте" обыграть на выезде "Сампдорию" 2:0 в воскресном матче чемпионата Италии.
Девушка опубликовала у себя в Instagram фото Руслана Малиновского, изобразившего руками сердечко после гола, и подписала его: "Любовь всей моей жизни". Так супруги "виртуально" признались в чувствах друг другу.
Также Роксана подчеркнула, что гол Руслана посвящается их дочке Оливии, родившейся в ноябре 2019 года. Полузащитник передал привет малышке жестом-"пустышкой".
Ну и как обойти вниманием еще один романтический момент. Опубликовав в своих Instagram-историях тактическую расстановку "Аталанты" в игре с "Сампдорией", Роксана Малиновская обвела своего мужа сердечком.
С такой семейной поддержкой Руслан Малиновский просто обречен на успехи на футбольном поле.
Смотрите, как Малиновский забил "Сампдории"
Новости на эту же тему:Слет красоток в Бергамо. Супруга Малиновского – с женами других игроков "Аталанты" Малиновский целует дочку, жена критикует комментатора – будни семьи футболиста Жена Малиновского отреагировала на "переход" футболиста в Брюгге и показала дочку Жена самого дорогого украинского футболиста больше года не видела родителей