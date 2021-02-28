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"Любовь всей жизни": реакция жены Малиновского на супергол мужа

28 февраля, 18:20

Олег Люлька

Футболист и его супруга "виртуально" признались друг другу в чувствах

Супруга Руслана Малиновского Роксана трогательно отреагировала на гол "пушкой" своего мужа, который помог "Аталанте" обыграть на выезде "Сампдорию" 2:0 в воскресном матче чемпионата Италии.

Девушка опубликовала у себя в Instagram фото Руслана Малиновского, изобразившего руками сердечко после гола, и подписала его: "Любовь всей моей жизни". Так супруги "виртуально" признались в чувствах друг другу.

Также Роксана подчеркнула, что гол Руслана посвящается их дочке Оливии, родившейся в ноябре 2019 года. Полузащитник передал привет малышке жестом-"пустышкой".

Ну и как обойти вниманием еще один романтический момент. Опубликовав в своих Instagram-историях тактическую расстановку "Аталанты" в игре с "Сампдорией", Роксана Малиновская обвела своего мужа сердечком.

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С такой семейной поддержкой Руслан Малиновский просто обречен на успехи на футбольном поле.

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Малиновский и его дочка Оливия / Фото: Instagram

Смотрите, как Малиновский забил "Сампдории"

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Источник: Сегодня|Спорт

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