Льюис готов к реваншу с Тайсоном. Кличко приготовиться?

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис допускает свое возвращение на профессиональный ринг. Британец готов обсудить бой с Майком Тайсоном.

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"Если публика захочет этого боя, то тогда мы, возможно, обсудим его. Люди хотели бы увидеть этот бой", – цитирует Льюиса TMZ Sports.

Напомним, что Льюис и Тайсон провели бой летом 2002 года. И тогда Леннокс победил нокаутом в восьмом раунде.

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Льюис – Кличко

А через год Льюис вышел в ринг против набирающего обороты Виталия Кличко. Украинец очень хорошо смотрелся, выигрывал по очкам, но судьи остановили бой из-за сильного рассечения у Виталия. Бой был настолько конкурентным, что все ждали реванша, однако Льюис завершил карьеру.

С тех пор разговоры о втором поединке Кличко – Льюис не стихают. Но каждый раз британец находил причину не возобновлять карьеру. Сейчас Ленноксу Льюису 55 лет. А Виталию Кличко – 49. В прошлом году он был переизбран на пост мэра Киева.