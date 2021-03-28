Льюис Хэмилтон с рекордом выиграл Гран-при Бахрейна

Льюис Хэмилтон – первый победитель 2021 года в Формуле-1. Британец выиграл Гран-при Бахрейна. Таким образом, Хэмилтон сделал первый шаг к восьмому чемпионству, что сделает его самым титулованным пилотом Ф-1.
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Одно достижение Льюису покорилось уже сегодня. 43-й круг в Бахрейне стал для него 5112-м в карьере – это рекорд!
Кстати, Хэмилтон решил продолжить традицию сезона-2020, которая касалась борьбы за права чернокожего населения, и снова встал на колено перед стартом гонки. Но на этот раз его не поддержали восемь гонщиков, среди которых чемпионы мира Фернандо Алонсо и Кими Райкконен.
Началась гонка с аварии. Уже на первом круге дебютант Ф-1 Никита Мазепин "поздоровался" с бордюром и финишировал. Естественно, такой феерический старт не прошел мимо болельщиков. Фаны высмеяли Мазепина в соцсетях.
Нельзя в актив занести гонку и Мику Шумахеру, он приехал последним из тех, кто добрался до финиша.
Результаты Гран-при Бахрейна
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – +0,745
3. Валттери Боттас ("Мерседес") – +37,383
4. Ландо Норрис ("Макларен") – +46,466
5. Серхио Перес ("Ред Булл") – +52,047
6. Шарль Леклер ("Феррари") – +59,090
7. Даниэль Риккардо ("Макларен") – +1.06,004
8. Карлос Сайнс ("Феррари") – +1.07,100
9. Юки Цунода ("Альфа Таури") – +1.25,692
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – +1.26,713
11. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +1.28,864
12. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +1 круг
13. Эстебан Окон ("Альпин") – +1 круг
14. Джордж Расселл ("Уильямс") – +1 круг
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – +1 круг
16. Мик Шумахер ("Хаас") – +1 круг
17. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – не финишировал
18. Николас Латифи ("Уильямс") – не финишировал
19. Фернандо Алонсо ("Альпин") – не финишировал
20. Никита Мазепин ("Хаас") – не финишировал
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