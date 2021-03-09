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Лыжник с судорогами заканчивал гонку на 50 км: видео финиша

9 марта, 14:29

Олег Люлька

Томас Вестгорд финишировал под крики: "Браво!"

Ирландский лыжник норвежского происхождения Томас Вестгорд добрался до финиша гонки на 50 километров классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), несмотря на то, что в ходе дистанции его плечо прихватило судорогой. Спортсмен финишировал скособочившись.

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Видео героического финиша Вестгорда опубликовала Ассоциация зимних видов спорта Ирландии.

"Спасибо за добрые пожелания скорейшего выздоровления. Плечо полностью в порядке, но судороги, которые я испытал, были такими, с какими я никогда не сталкивался ранее. Никому не рекомендую!" – написал 25-летний Вестгорд после гонки у себя в Twitter.

Томас Вестгорд / Фото: REUTERS

Томас Вестгорд финишировал на 25-м месте в марафоне, отстав от победителя более чем на четыре минуты. Победителем же 50-километровой гонки признали норвежца Эмиля Иверсена – это случилось после того, как его соотечественника Йоханнеса Клебо лишили золотой медали за создание помехи россиянину Александру Большунову.

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Ранее мы рассказывали, что во время гонки швед Калле Хальварссон отморозил гениталии.

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Источник: Сегодня|Спорт

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