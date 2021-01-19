Макгрегор показал свою яхту в Абу-Даби

К бою с Дастином Порье ирландец готовится в королевской роскоши

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал роскошную яхту, которую он снял ради того, чтобы максимально комфортно чувствовать себя в Абу-Даби. Напомним, на "Бойцовском острове" в столице Эмиратов в ближайшие выходные скандальный ирландец проведет бой с американцем Дастином Порье.

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Отметим, что с яхты открывается шикарный вид на "Этихад Арену", где рано утром 24 января, по киевскому времени, и состоится бой Макгрегор – Порье.

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Как мы писали ранее, все билеты на возвращение Конора Макгрегора были распроданы за 18 часов. Пропуска были доступны по цене от 216 до 1360 долларов.

При этом Конор обещает быстрый бой. "Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд", – заявил ирландец.

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