Макгрегор – Порье: когда начало и где смотреть супербой в UFC

Реванш между ирландским скандалистом и его американским визави состоится в воскресенье рано утром

Воскресным утром 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби состоится один из самых ожидаемых поединков UFC. Бывший чемпион в двух категориях ирландец Конор Макгрегор проведет реванш с американцем Дастином Порье. Смотреть бой Макгрегор – Порье онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ

В прямом эфире турнир UFC 257, главным событием которого будет противостояние Макгрегор – Порье, покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

Начало трансляции события в воскресенье, 24 января – в 5:00 по киевскому времени. Поединок Макгрегор – Порье должен стартовать ориентировочно в 7 утра.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Порье и Макгрегор / Фото: Reuters

Напомним, в 2014 году соперники уже дрались в октагоне. Тот бой продлился 106 секунд и завершился нокаутом от Макгрегора.

"Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд", – говорит сейчас Макгрегор

"В первом бою сражение даже не началось. Теперь я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, чтобы оба сразу же начали наносить ущерб друг другу. Так мы и поймем, кто лучше, как боец", – отвечает Порье

МАКГРЕГОР – ПОРЬЕ:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Конор – фаворит поединка. Коэффициент на победу Макгрегора составляет 1.32, а ставку на победу Дастина Порье можно сделать с котировкой 3.74. Таким образом вероятность победы бойцов по котировкам букмекеров: Макгрегор 74%, Порье 26%.

Между тем Хабиб Нурмагомедов в бою Макгрегор – Порье ставит на американца. "На старте преимущество будет у Макгрегора. Но в третьем или четвертом раунде Порье сможет победить этого парня", – заявил россиянин, в свое время побеждавший как Макгрегора, так и Порье.

Конор Макгрегор и Дастин Порье на дуэли взглядов / Фото: UFC

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Отметим, что Макгрегору по прозвищу "Печально известный" и "Брилланту" Порье – по 32 года. В активе Конора 26 боев: 22 победы и 4 поражения. Дастин в смешанных единоборствах провел 33 поединка: 26 побед, 6 поражений и 1 бой был признан несостоявшимся.

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