Макгрегор – Порье: Хабиб дал неожиданный прогноз

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на встречу бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в легком весе американца Дастина Порье, которая состоится рано утром в воскресенье по киевскому времени в Эмиратах.

Россиянин ожидает, что в этой схватке победу одержит аутсайдер боя – американец.

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"На старте преимущество будет у Макгрегора. Но в третьем или четвертом раунде Порье сможет победить этого парня", – приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.

Конор Макгрегор и Дастин Порье на дуэли взглядов / Фото: UFC

Напомним, в 2014 году соперники уже дрались в октагоне. Тот бой продлился 106 секунд и завершился нокаутом от Макгрегора.

"Мне нравится Дастин. Я считаю, что он хороший боец, даже великий. Но все еще уровнем ниже меня. Я вырублю Порье за 60 секунд", – говорит сейчас Макгрегор.

"В первом бою сражение даже не началось. Теперь я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, чтобы оба сразу же начали наносить ущерб друг другу. Так мы и поймем, кто лучше, как боец", – отвечает Порье.

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Добавим, что перед воскресным боем с Порье на Макгрегора подали в суд за изнасилование.