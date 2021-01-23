Макгрегор пожертвовал Порье полмиллиона, тот ему – банку соуса

Конор Макгрегор и Дастин Порье еще раз продемонстрировали, что их серьезная конкуренция распространяется лишь на борьбу в октагоне. За пределами "клетки" они остаются в хороших отношениях. Ирландец подтвердил это накануне турнира UFC257 широким жестом, подарив американцу 500 тысяч долларов для поддержки малообеспеченной молодежи.

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Фонд Дастина Порье и его супруги занимается строительством тренажерного зала. Планируется, что в нем смешанными единоборствами будут заниматься молодые бойцы, которые не могут себе позволить лишние расходы на спорт. Сторона Макгрегора подтвердила эту информацию, а Good Fight Foundation еще ждет средства на свои счета.

Об этом сообщает американское издание MMA Junkie.

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Интересно, что ранее и Дастин сделал сопернику подарок, хотя и не такой щедрый. Порье, который увлекается кухней, после дуэли взглядов презентовал Конору бутылку своего именного "горячего соуса".

Узнавайте, где смотреть бой Макгрегор – Порье на UFC257 и когда начало.

Смотрите, как проходило взвешивание Конора и Дастина:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Позавчера Конор Магрегор и Дастин Порье провели дуэль взглядов.