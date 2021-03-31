Макгрегор придумал, как стать чемпионом. Как никто раньше до такого не додумался?

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пока не претендует на титулы. Но чемпионского пояса хочется, поэтому боец придумал, как стать чемпионом. Он предложил UFC создать пояс его имени. Ирландец хочет подраться за такой титул уже в третьем поединке с Дастином Порье. Бой Макгрегор – Порье запланирован на 10 июля, когда состоится турнир UFC 264.

"Чувствую, что самое время выпустить этого малыша к следующему боя. Я прошу UFC создать пояс имени Макгрегора. Предлагаю розовое золото и рубины. Возможно, желтое золото и изумруды. Это тоже может быть неплохо. Я открыт для предложений по дизайну. Давайте свяжемся", – написал Конор в соцсетях.

Напомним, впервые бойцы встретились в сентябре 2014 года. Чтобы вырубить Порье шесть с половиной лет назад, Конору понадобилось всего 106 секунд. Ирландец победил американца одной левой.

В январе 2021 года состоялся реванш. Тогда Конор заявлял, что победит еще быстрее, но поединок обернулся для него катастрофой. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это было первое поражение ирландца нокаутом.

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Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре