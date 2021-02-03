Версія українською
$ 28,06
33,79

Макгрегора больно били ногами? Тогда посмотрите, как отрывали головы на заре MMA

3 февраля, 23:29

Александр Трикиша

Удар из футбола подарил один из самых эффектных нокаутов в смешанных единоборствах

В конце января звезда UFC Конор Макгрегор в очередной раз вернулся в спорт, но неожиданно для всех уступил нокаутом Дастину Порье. После боя ирландец жаловался, что соперник сильно был его ногой, к чему он был не готов.

А что делал бы Конор, если бы с ним поступили, как это делали на заре турниров по смешанным единоборствам, пока еще не были введены ограничения UFC?

Фанаты MMA нашли видео одного из таких боев, где боец едва не оторвал голову лежащему на канвасе сопернику ударом, который больше характерен для футбола.

Интересно, что в комментарии болельщики жалеют, что UFC ограничил множество жестких приемов, что не пошло на пользу смешанным единоборствам. Впрочем, для любителей жестких боев существуют, например, бои на голых кулаках. После таких поединков бойцы выглядят, как будто их сбил поезд.

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не видели Макгрегору после фиаско устроили VIP-рыбалку на "Луне" Кличко "в пролете": Джошуа назвал лучший нокаут в своей карьере Cтопой припечатала соперницу: брутальный нокаут в женском кикбоксинге
нокаут MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Что нужно проверить тем, кто переболел COVID-19: врач дала советы
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки