Макгрегору после фиаско устроили VIP-рыбалку на "Луне"

Конор зализывает раны на яхте в компании беременной жены. Ну и куда ж без виски...

Конор Макгрегор после сенсационного поражения от Дастина Порье приходит в себя на Лунном острове близ Дубая. 32-летний ирландец зализывает раны на яхте вместе со своей семьей. Конор решил, что ничто так быстро не поможет ему восстановиться, как рыбалка! Ну и куда ж без виски, бутылочка которого также попала в кадр.

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Фотографиями рыбалки на Лунном острове Макгрегор поделился у себя в Instagram. На одном из снимков Конор держит в руках только что пойманную рыбку (не золотую, правда, а, скорее, серебряную), мысленно, видимо, загадывая ей желание победно вернуться в UFC после своего январского фиаско с Порье.

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Отметим, что у Конора Макгрегора двое детей – помимо 3-летнего Конора-младшего, есть еще 2-летняя дочка Кроя. Сейчас жена ирландца Ди Девлин беременна, и вскоре у них должен появиться на свет третий ребенок.

Кстати, Лунный остров, на котором сейчас рыбачит Макгрегор, расположен в 40 милях от берега. Если посмотреть на него с высоты птичьего полета, он действительно похож на Луну. Глубина воды тут – от 8 до 24 метров, что позволяет хищной рыбе свободно охотиться рядом с берегом. У острова можно выловить крупную барракуду, королевскую макрель, каранкса, кобию, группера. А также можно увидеть тунца, за которым гоняется дельфин.

Рыбалка для двоих в этот район предлагается туроператорами за 1500 долларов.

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Напомним, что Макгрегора отлучили от смешанных единоборств на полгода, чтобы он смог залечить избитые Дастином Порье ноги.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре