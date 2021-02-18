Версія українською
$ 27,9
33,64

"Маккаби" – "Шахтер": стартовые составы команд

18 февраля, 21:10

Александр Трикиша

Тренеры определились, кто будет драться за путевку в 1/8 финала

Донецкий "Шахтер" и израильский Маккаби опубликовали составы на сегодняшний матч 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд" и начнется в 22:00.

Читайте также: Онлайн "Маккаби" – "Шахтер"

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Кривцов, Додо, Патрик, Степаненко, Марлос, Соломон, Тайсон, Мораес

Запасные: Пятов, Гриценко, Корниенко, Бондарь, Хочолава, Болбат, Майкон, Маркос, Тете, Коноплянка, Судаков, Фернандо

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Дор Перец, Рикан, Глазер, Бен Хаим, Пешич, Битон

Запасные: Даниэль Перец, Давидзада, Кандиль, Пивень, Балтакса, Еини, Хозез, Блэкмэн, Алмог, Голаса, Шехтер, Герреро

Реклама

Читайте также: "Маккаби" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 Лиги Европы

Букмекеры считают "Шахтер" явным фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.30, на ничью – 3.10, на победу "Маккаби" – 3.60.

Читайте также: "Маккаби" – "Шахтер" – прогноз букмекеров

Смотрите, как четыре дня назад "Шахтер" и "Колос" разошлись ничьей:

Новости на эту же тему:

"Динамо" не создало нам проблем в обороне": автор гола "Брюгге" в Лиге Европы Луческу нашел виновного: стало известно из-за кого "Динамо" упустило победу над "Брюгге" "Маккаби" – "Шахтер": аудиотрансляция матча Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге": статистики нашли неожиданного героя матча Лиги Европы
Лига Европы Шахтер Донецк Маккаби Тель-Авив

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус