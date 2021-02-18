"Маккаби" – "Шахтер": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Чемпион Украины открыл счет в Тель-Авиве и успешно ведет игру

В четверг две наши команды продолжили путь в еврокубках. "Динамо" сражается в 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Брюгге", "Шахтер" – с израильским "Маккаби" (Т-А).

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В Тель-Авиве гости из Украины сразу взяли инициативу в свои руки. На 23-й минуте затяжную атаку завершил опасный удар Жуниора Мораеса.

А на 31-й минуте Алан Патрик таки открыл счет. После длинного паса Марлоса на левый фланг, Николай Матвиенко в одно касание отпасовал на Патрика, и бразилец пробил вратаря. Интересно, что Алан забивает первый мяч "Шахтера" второй год подряд.

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Первый тайм так и завершился минимальным преимуществом в счете "горняков".

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Смотрите, как "Шахтер" в матче с "Интером" добыл путевку в Лигу Европы: