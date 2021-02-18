"Маккаби" Т-А – "Шахтер": прогноз комментатора на поединок Лиги Европы

18 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби". Поединок пройдет в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд" и начнется в 22:00. "Маккаби" – "Шахтер" онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видеоповторами.
Чемпионы Израиля и Украины сыграют в Тель-Авиве. В первом матче чемпионата в 2021 году "горняки" потеряли очки во встрече с "Колосом" (0:0). В Израиль не полетели Исмаили, Дентиньо, Сиприано, Мудрик и Вьюнник. Интересно, что "Шахтер" никогда не встречался с командами из этой страны.
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Особенным будет это противостояние для Манора Соломона, который ранее выступал за "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе этой команды он семь раз играл против "Маккаби" из Тель-Авива, забил один гол в победной встрече, еще дважды была ничья и четыре поражения. Интересно, что временно исполняющим обязанности тренера "Маккаби" является Патрик ван Леувен, который пять лет провел на должности руководителя академии "горняков".
Действующие чемпионы Израиля на внутренней арене не проигрывают 13 туров подряд, выиграв в последних шести. Однако уступают тезкам из Хайфы два очка и располагаются на непривычном втором месте.
Не помогут сопернику "Шахтера" четверо травмированных игроков – Урош Николич в лазарете находится почти полтора года, а за последнее время ему компанию составили Йонатан Коэн, Эден Карзев и Эйал Голаса. Особенно серьезным кажется отсутствие первого, на счету которого 12 голов и 5 ассистов. Коэн – лучший бомбардир и самый результативный игрок команды в текущем сезоне.
Фото maccabi-tlv.co.il
"Шахтер" – однозначный фаворит пары, который должен спокойно проходить этого соперника. Но недооценивать его точно права не имеет. Думаю, что "горняки" должны вернуться из Израиля с победой. Также неплохой вариант – ИТБ 1.5 у "Шахтера" и то, что "Маккаби" не забьет.
Смотрите, как ранее "Маккаби" играл в Европе
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