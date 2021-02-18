"Маккаби" Т-А – "Шахтер": прогноз комментатора на поединок Лиги Европы

18 февраля донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского "Маккаби". Поединок пройдет в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд" и начнется в 22:00. "Маккаби" – "Шахтер" онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видеоповторами.

Чемпионы Израиля и Украины сыграют в Тель-Авиве. В первом матче чемпионата в 2021 году "горняки" потеряли очки во встрече с "Колосом" (0:0). В Израиль не полетели Исмаили, Дентиньо, Сиприано, Мудрик и Вьюнник. Интересно, что "Шахтер" никогда не встречался с командами из этой страны.

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Особенным будет это противостояние для Манора Соломона, который ранее выступал за "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе этой команды он семь раз играл против "Маккаби" из Тель-Авива, забил один гол в победной встрече, еще дважды была ничья и четыре поражения. Интересно, что временно исполняющим обязанности тренера "Маккаби" является Патрик ван Леувен, который пять лет провел на должности руководителя академии "горняков".

"Шахтер", Манор Соломон / Фото: Reuters

Действующие чемпионы Израиля на внутренней арене не проигрывают 13 туров подряд, выиграв в последних шести. Однако уступают тезкам из Хайфы два очка и располагаются на непривычном втором месте.

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Стадион "Блумфилд" в Тель-Авиве / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Не помогут сопернику "Шахтера" четверо травмированных игроков – Урош Николич в лазарете находится почти полтора года, а за последнее время ему компанию составили Йонатан Коэн, Эден Карзев и Эйал Голаса. Особенно серьезным кажется отсутствие первого, на счету которого 12 голов и 5 ассистов. Коэн – лучший бомбардир и самый результативный игрок команды в текущем сезоне.



Фото maccabi-tlv.co.il

"Шахтер" – однозначный фаворит пары, который должен спокойно проходить этого соперника. Но недооценивать его точно права не имеет. Думаю, что "горняки" должны вернуться из Израиля с победой. Также неплохой вариант – ИТБ 1.5 у "Шахтера" и то, что "Маккаби" не забьет.

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