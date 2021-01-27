Мальчика из Тернополя, обстрелянного из дробовика, будут выхаживать на базе "Динамо"

Киевское "Динамо" взяло на себя затраты по лечению и дальнейшей реабилитации 11-летнего Максима Капустяника, которого на днях обстреляли в Тернополе. Напомним, мальчику, закрывшему собой младшую сестру, досталось 40 дробей.

"Когда я сказал ему, что его поддерживает все футбольное сообщество "Динамо", сыну было очень приятно. Надеюсь, это добавит ему сил для лечения, а в будущем поможет стать если не великим футболистом, то достойным человеком. На сегодняшний день сделали все возможное, чтобы Макс встал на ноги. Он уже делает первые шаги – это очень важно. Надеемся, что время залечит раны", – рассказал официальному сайту "Динамо" отец занимающегося футболом Максима – Ярослав Капустяник

Ярослав Капустяник и его сын Максим / Фото: te.20minut.ua

"Знаю, что наши футболисты – капитан команды Сидорчук, Цыганков и другие – хотели приехать к Максиму в больницу, но из-за карантина и тяжелого состояния пациента к нему никого не пускают. Думаю, мы это наверстаем, и после возвращения команды из Турции он обязательно встретится с динамовцами. Надеемся, что к тому времени Максима уже выпишут и он будет проходить реабилитацию у нас на базе, где для него подготовят номер", – сказал президент "Динамо" Игорь Суркис

Напомним, детей почти в упор расстреляли на школьном стадионе в Тернополе, где они хотели покататься на санках с горки. Дробовик нашли в 20 метрах от стадиона, в одной из квартир во время обысков.

У 11-летнего Максима Капустяника была полностью обожженная куртка на спине, а в теле почти полсотни дробей от заряда. В областной детской больнице обработали раны, вытащили 4 дроби и срочно перевезли в столицу в Охматдет, где сейчас борются за здоровье мальчика из Тернополя.

Картечь заряда попала в еще одного мальчика. Ему в областной детской больнице уже удалили дробь.