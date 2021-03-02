Малиновский догнал Реброва, Ярмолу и Конопу. Лучшие голеадоры Украины в Европе

В воскресенье произошло заметное событие в жизни наших легионеров в Европе. В итальянской Серии А Малиновский забил мяч в матче "Сампдория" – "Аталанта". Этот гол стал десятым для 27-летнего уроженца Житомирщины.

По показателю голов в ТОП-5 европейских чемпионатов Руслан догнал сразу троих наших именитых сборников: Сергея Реброва, Евгения Коноплянку и Андрея Ярмоленко. Об этом сообщает сайт "Команда №1".

Интересно, что Малиновский, как и Ребров, забивал в составе только одной команды. А Коноплянка и Ярмоленко отличались в составе двух клубов. Новой целью для Андрея и Руслана являются 17 голов Александра Заварова, который еще в прошлом веке выступал в Италии и Франции.

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Пока что у обоих лидеров сборной Украины есть возможность повышать результативность, хотя парни и выходят преимущественно на замену. Заметим, что Малиновский – на четыре года моложе Ярмоленко. Показатели же Андрея Шевченко и даже Андрея Воронина для нынешних наших легионеров выглядят недосягаемыми.

Тем временем, жена самого дорогого украинского легионера похвасталась формами до родов.

Смотрите, как ранее Руслан забивал в ворота "Фиорентины":