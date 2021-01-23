Малиновский против Ибрагимовича: онлайн матча "Милан" – "Аталанта"

Поединок начнется на "Сан-Сиро" в субботу в 19:00 по киевскому времени

Сегодня в чемпионате Италии проходит центральный матч 19-го тура, которым заканчивается первый круг сезона 2020/2021. Лидер турнира, "Милан", на знаменитом стадионе "Сан-Сиро" принимает участника плей-офф Лиги чемпионов – "Аталанту" украинца Руслана Малиновского. Начало – в 19:00. Кстати, на днях Серию А признали самым сильным национальным чемпионатом в мире.

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"Милан" – "Аталанта"

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Турнирные расклады. В противостоянии миланских команд на верху таблицы "россо-нери" пока что опережают "Интер", выиграв четыре последних матча из пяти. После лечения травмы с голом в ворота "Кальяри" вернулся в игру 39-летний Златан Ибрагимович. Победы часто приходят к "Милану" именно на характере.

"Аталанта" пытается вернуться в ТОП-4, где команды расположены довольно плотно, хотя и сейчас отстает от третьего места всего на очко. Малиновский сегодня, скорее всего, войдет в игру со скамейки запасных. Ведь, кроме всего прочего, играть на полную мощность ему мешает повреждение, которое требует операции.

Прогнозы. Букмекерские конторы несколько неожиданно фаворитом считают гостей из Бергамо. Коэффициент на победу коллектива Джана Пьеро Гасперини – 2.30, на хозяев – 3.05, на ничью – 3.60. В последних 10 очных свиданиях соперники шесть раз расходились миром, трижды верх брала "Аталанта".

В поединке ожидается 2-3 гола, их самые вероятные авторы – Ибрагимович (коэф. – 2.20) и Дуван Сапата (2.40). Наиболее ожидаемый счет – 1:1 (коэф. – 7.70).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 1". Прямая трансляция начнется в 18:55. Также его можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV.

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Смотрите, как недавно Малиновский забивал в чемпионате Италии: