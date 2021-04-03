Малиновский стал героем матча чемпионата Италии

Руслан Малиновский стал героем субботнего матча чемпионата Италии, в котором его Аталанта дома обыграла Удинезе 3:2. Украинский полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

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После ассиста Малиновского свой второй в этой встрече мяч забил Муриэль, также с передачи Руслан ворота гостей поразил Сапата.

Аталанта – Удинезе – 3:2

Голы: Муриэль, 19, 43, Сапата, 61 – Перрейра, 45, Ларсен, 71

Обзор матча Аталанта – Удинезе (3:2)

Малиновский в поединке с Удинезе был заменен на 78-й минуте на Мэле.

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Отметим, что теперь в активе украинца – 13 голов и 13 ассистов в 77 матчах за Аталанту, занимающую третье место в Серии А.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Добавим, что за игру с Удинезе автор двух ассистов Малиновский получил от аналитиков WhoScored оценку 8,1 – выше только у автора голевого дубля Муриэля.

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