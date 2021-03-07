"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матча титанов АПЛ

В воскресенье, 7 марта, на стадионе "Этихад" проходит центральный матч 28-го тура чемпионата Англии – "Манчестер Сити" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало манкунианского дерби – в 18:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео, фото и комментариями.

Обе команды забьют! Ставка дня на дерби Манчестера

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

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Вряд ли в нынешнем сезоне что-то уже помешает чемпионству "Манчестер Сити". Единственное, что может сделать "МЮ", это немного отсрочить титул команды Александра Зинченко своей победой в сегодняшнем дерби.

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"МАНСИТИ" – "МЮ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют "МанСити". На их победу установлен коэффициент 1.52, на ничью – 4.40, на победу "МЮ" – 6.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Сити" – 64%, ничья – 22%, выигрыш "Юнайтед" – 14%. Наиболее реальным счетом матча букмекеры называют 2:0 в пользу "МанСити".

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"МАНСИТИ" – "МЮ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире манкунианское дерби в воскресенье, 7 марта, начиная с 18:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine. Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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