"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм": прогноз комментатора на дуэль Гвардиолы и Моуринью

В субботу, 13 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Англии на стадионе "Этихад" сойдутся "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени, а в прямом эфире его покажут на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Очередная битва Гвардиолы и Моуринью, которая стала особенной со времен работы обоих в "Барселоне" и "Реале" соответственно. Но, теперь уже, не в Испании, а в Англии. "МанСити" снова силен и непобедим. Интересно, что их последнее поражение случилось в ноябре 2020-го, именно от "Тоттенхэма" (0:2). После чего "горожане" выдали 22 матча без поражений и 15 имеют побед кряду. За это время они уверенно обосновались на первом месте Премьер-лиги, опережая "МЮ" на 5 очков, причем, сыграв на один матч меньше. Три последние игры команда Гвардиолы проводила на выезде и вот возвращается на родной стадион. Вне игры у них все еще Де Брюйне, Агуэро и Аке.

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Дела "Тоттенхэма" все еще складываются не лучшим образом. Их серия из восьми матчей без поражений сменилась периодом, в котором в пяти матчах была лишь одна победа и четыре поражения. Накануне "шпоры" проиграли матч Кубка Англии "Эвертону", пропустив решающий гол в овертайме (4:5) и явно потратили немало сил. Им из-за травм не помогут Регилон и Ло Чельсо.

Сейчас команда Гвардиолы намного сильнее команды Моуринью. Хотя, очевидно, что просто им не будет. "Шпоры" будут пытаться сдержать оппонента, поэтому высокой результативности не будет. Можно попробовать ТМ 3.0, либо же более рискованный вариант "МанСити" победит и ТМ 2,5.

Смотрите, как "МанСити" и "Тоттенхэм" играли в еврокубках: