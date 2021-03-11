"Манчестер Юнайтед" – "Милан": онлайн матча грандов в плей-офф Лиги Европы

Поединок 1/8 финала на Туманном Альбионе начнется в 19:55 по киевскому времени

Сегодня проходят первые поединки 1/8 финала Лиги Европы. В Манчестере местные "Юнайтед" в 19:55 принимают "Милан". Напомним, в начале месяца стало известно, что Ибрагимович не сыграет против "МЮ" в Лиге Европы. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию встречи грандов на "Олд Траффорд" с яркими мультимедиа.

"Манчестер Юнайтед" – "Милан"

Реклама

Расстановка сил. В личных встречах на официальном уровне соперники одержали по пять побед. Однако последний успех итальянцев датирован 2007 годом. К тому же сейчас парни Уле-Гуннара Сульшера – на ходу: занимают второе место в Премьер-лиге и имеют беспроигрышную серию из 11 матчей, разобрались в воскресенье в дерби с "МанСити" (2:0). Так что настроение у них перед игрой – оптимистическое.

"Манчестер Юнайтед" – "Милан", тренировка и пресс-конференция Видео: Reuters

"Россо-нери" научились выигрывать и без Златана, хотя и с ним случались неудачи, как, например, в дуэли с "Интером" (0:3). Зато "Милан" сумел победить в столице "Рому" и идет на второй позиции в Серии А.

Прогнозы. Букмекеры фаворитом противостояния считают "Красных дьяволов". На их победу сегодня можно поставить с коэффициентом 1.60, а по сумме двух встреч – 1.45. На такие же успехи "Милана" дают 6.20 и 2.85 соответственно.

На "Олд Траффорд" ожидают 2-3 гола, а самые вероятные счета – 1:0 (коэф. – 6.90), 2:0 (7.50) и 1:1 (7.75). Минимальную "викторию" гостей оценивают в 13.50!

"Милан" / Фото: Reuters

Где смотреть. На наших экранах матч в прямом эфире показывают телеканал "Футбол 3" и интернет-сервис OLL.TV. В повторе в пятницу встречу покажут на том же канале в 6:10 и 22:30.

Недавно "Манчестер Юнайтед" поделился с фанами видеотрансляцией из кармана редактора.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/16 финала: