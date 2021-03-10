Марадону убили! Тысячи фанов выйдут на марш в Аргентине

Сегодня в Аргентине пройдет марш, посвященный скончавшемуся Диего Марадоне. Мероприятие будет проходить под лозунгом "Он не умер, его убили". Участники требуют расследовать обстоятельства смерти легенды футбола. Ранее сообщалось, что смерть Марадоны могли спланировать.

Ожидается, что в марше, который начнется в 18:00 в Буэнос-Айресе (23:00 по киевскому времени), примут участие тысячи людей. Полиция будет контролировать происходящее, ограничив продажу алкоголя и следя за событием с помощью камер видеонаблюдения.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

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