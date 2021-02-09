"Мариуполь" не сможет сыграть дома в чемпионате Украины, а "Минай" остается в Ужгороде

Встречу с "Александрией" проведут в воскресенье в Запорожье, на Закарпатье борются со снегом

В ближайшие выходные стартует второй круг чемпионата Украины по футболу. Такое раннее начало второй части сезона создает клубам проблемы из-за снежной зимы и сложности подготовки стадионов к матчам. Середняк Премьер-лиги, "Мариуполь", так и не успел завершить реконструкцию своей арены к 14-му туру, так что команда продолжит выступить в гостях.

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В первой части сезона коллектив из Донецкой области регулярно играл на выезде, надеясь в 2021 году вернуться домой. Пока что возвращение затягивается. Поединок с "Александрией", который для подопечных Остапа Маркевича считается домашним, организовывают в Запорожье. Об этом сообщает сегодня sport.ua.

На прошлой неделе "Шахтер" не сумел обыграть "Мариуполь" на сборах в Турции.

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Интересно, что днем ранее на "Славутич-Арене" сыграет луганская "Заря" – с черниговской "Десной". Однако УАФ уверяет, что все службы запорожского стадиона готовы к двум играм за два дня.

Напомним, "Десна" переезжает на стадион "Динамо" в Киев. А вот "Минай" надеется-таки играть в Ужгороде, хотя тоже собирался в столицу. На стадионе "Авангард" надеются справиться с непогодой перед матчем со "Львовом".

Смотрите, как "Мариуполь" минимально уступил "Динамо" в декабре: