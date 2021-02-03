Маркевич раскрыл способ воспитания "пьяного" Селезнева

Знаменитый тренер Мирон Маркевич назвал лучший способ воспитания форварда Евгения Селезнева, который в свое время играл у него в "Днепре". Напомним, на днях Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима.

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"Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. Так было перед полуфинальными матчами Лиги Европы 2015 года с "Наполи". Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он (выйдя на замену) сравнял счет, а в повторном забил победный гол и внес весомую лепту в выход "Днепра" в финал престижного континентального турнира", – рассказал в комментарии Meta-ratings Мирон Маркевич.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

Ранее в СМИ появилась информация, что, по слухам, перед отчислением из "Колоса" Селезнев выпивал в Турции с Ворониным, который работает в тренерском штабе московского "Динамо". Хотя последний это опровергает.

После этого Селезнев якобы явился не в кондициях на спарринг с брестским "Рухом", из-за чего его сняли с игры и выгнали из "Колоса".

Однако сам Селезнев утверждает, что пьяным на матч не выходил, добавляя, что в Киев со сборов в Турции досрочно улетел "по семейным обстоятельствам".