Маркевича в отставку? "Мариуполь" не может выиграть 8 матчей подряд

"Мариуполь" сыграл вничью с "Минаем" в стартовом матче 19-го тура чемпионата Украины. Хозяева поля владели небольшим преимуществом, но воплотить свои моменты забитые мячи не смогли. А у гостей был всего один удар в створ ворот соперника, да и то на 92-й минуте.

На последних минутах мяч в штрафной площади "Миная" попал в руку Малепе, однако рефери не заметил нарушение правил, а система VAR на матче не работала.

"Мариуполь" не может выиграть в чемпионате Украины уже восемь матчей подряд. При этом, за этот период было одержало всего две ничьих, учитывая сегодняшнюю. Здесь уже руководству клуба, возможно, стоит задуматься о смене Остапа Маркевича.

"Мариуполь" – "Минай" – 0:0

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"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Быков (Мампасси, 64), Драмбаев (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковский, Бондаренко (Чех, 74), Мишнев, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

"Минай": Попович, Лопыренок, Малепе, Матич, Маембе, Снижко, Кожанов (Пыняшко, 67), Петрусенко, Хахлев (Бойко, 81), Нуриев, Ахмедзаде (Шиндер, 67).

Предупреждения: Снижко (60), Хахлев (77), Танковский (87).