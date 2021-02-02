Машина на полном ходу сбила лыжника на спортивной трассе в России (видео)

Еще одна спортивная трагедия едва не произошла на днях в России. В сети появилось видео, на котором машина сбивает лыжника на спортивной трассе и даже не тормозит. Инцидент произошел 31 января, на окраине поселка в Тверской области на лыжне у спортивной базы областной КСШОР имени Виктора Капитонова – сообщает Tverigrad.

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Лыжник двигался по спуску в нескольких метрах от здания базы, когда столкнулся с легковой машиной, которая на полной скорости пронеслась по дороге, пересекающей лыжню. Спортсмену очень повезло, что его задело по касательной и смог отделаться отделался ушибами. К тому же падение смягчил снег. А вот лыжи и палки восстановлению не подлежат.

В администрации спортивной базы уверяют, что это первый подобный случай на лыжной трассе, которая была проложена еще в начале 60-х годов. Но постепенно пристанционный поселок разрастается, и к новым частным владениям и была проложена дорога через лыжню. Хотя поставлены предупреждающие дорожные знаки и щиты.

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