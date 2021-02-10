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"Машка, как же быстро ты выросла!": Воронин поздравил с днем рождения дочку от первого брака

10 февраля, 15:02

Олег Люлька

Дочери бывшего нападающего сборной Украины исполнилось 15 лет

Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин, работающий сейчас в тренерском штабе московского "Динамо", поздравил с днем рождения свою дочку Машу. При этом поделился удивлением от того факта, что ей – уже 15 лет.

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"Машка, как же быстро ты выросла!!! С днем рождения, моя родная. Я тебя очень люблю", – написал в Instagram Андрей Воронин

"Пусть будет счастлива!", "Какая красивая!", "Принцесса", – пишут в комментариях фолловеры Андрея Воронина

Смотрите больше фото Марии Ворониной

Маша – ребенок Андрея Воронина от первого брака. Вторая жена Юлия подарила футболисту еще троих детей – сына Андрея (2007 г.р.), дочку Соню (2008) и еще одного сына Даниэля (2015).

Андрей Воронин – с детьми и женой

Отметим, что на днях Андрей Воронин стал фигурантом скандальной хроники. Якобы с ним выпивал Евгений Селезнев, после чего тот был изгнан из "Колоса".

Сам Воронин это опровергает и ждет продолжения забивной карьеры от Селезнева. "Еще не родился тот, кто Селю похоронит", – говорит Воронин.

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Андрей Воронин Динамо Москва дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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