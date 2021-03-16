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Мастурбацию Дзюбы воспел бывший тренер сборной России (видео)

16 марта, 14:51

Олег Люлька

Леонид Слуцкий восхитился "великолепной пятерке на руке" футболиста "Зенита"

Главный тренер "Рубина" и бывший коуч сборной России по футболу Леонид Слуцкий потроллил нападающего "Зенита" Артема Дзюбу. Специалист посетил шоу "Плохие песни", где задача участника – насмешить оппонента песней на известный мотив с измененным текстом.

Слуцкому удалось выполнить задачу благодаря песне, посвященной интимному видео, попавшему в Сеть прошлой осенью, на котором Дзюба мастурбировал на камеру.

Слуцкий и Дзюба / Фото: Getty Images

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Напомним, после обнародования интимного видео у Дзюбы забрали капитанскую повязку в "Зените", также его временно отстранили от матчей сборной РФ.

При этом Дзюба признался, что у него вымогали пять миллионов долларов за то, что не опубликуют видео с мастурбацией. Но он заплатить отказался.

Также мы писали, что футболист "Зенита" поднялся на мастурбации: Дзюба – второй по популярности спортсмен РФ.

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