Матч чемпионата Украины перенесли из-за погодных условий

В Премьер-лиге надеются, что через три дня погода в столице наладится

Матч 15-го тура чемпионата Украины между донецким "Олимпиком" и "Днепром-1", который должен пройти в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, перенесен с 19 на 22 февраля. Причиной переноса стали неудовлетворительные погодные условия, которые ожидаются в этот день в столице Украины.

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"В связи с ожидаемым значительным ухудшением погодных условий 19 февраля, Дирекция УПЛ, по соглашению сторон, приняла решение перенести матч 15 тура Премьер-лиги "Олимпик" – "Днепр-1" на понедельник, 22 февраля. Время начала – 19:00", – говорится на официальном сайте УПЛ.

После 14 туров "Олимпик" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В предыдущем матче дончане проиграли "Динамо" со счетом 1:3. "Днепр-1" располагается на 11-м месте, отставая от своего будущего соперника на шесть очков. 2021 год днепряне начали с победы над "Ингульцом".

Смотрите, как "Днепр-1" проигрывал "Руху":