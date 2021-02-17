Матч "Динамо" – "Брюгге" перенесут, но фанатов пустят на трибуны

Поединок Лиги Европы начнется на НСК "Олимпийский" в четверг в 17:00

Первую встречу "Динамо" и "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы таки перенесли. Матч пройдет, как и планировалось в столице Украины, но стартовый свисток прозвучит гораздо раньше. При этом, как известно, на матч "Динамо" – "Брюгге" могут пустить зрителей.

Об изменениях сначала писали в Telegram-каналах, а затем информацию подтвердил и официальный сайт клуба.

Официальное время начала матчей второго по значимости еврокубка – 19:55. Однако поединок на столичном НСК "Олимпийский" начнется в 17:00. Решение принято с учетом неблагоприятного прогноза погоды на вечер четверга в Киеве: ожидается мороз 15-20 градусов.

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Сегодня Кабмин принял постановление об адаптивном карантине в Украине, который вступит в силу с 24 февраля. А для спортивных соревнований послабления начнут действовать уже с 18 февраля. Тем не менее "Брюгге" дополнительно проверят на коронавирус по приказу Минздрава.

Трибуны арену смогут заполнить от 30 до 50 процентов вместительности. Но с учетом нынешних обстоятельств – мороза и раннего начала – желающих побывать на игре вряд ли наберется слишком много.

Смотрите, как "Динамо" в Лиге чемпионов сражалось с "Ювентусом" в Италии: