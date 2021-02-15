Матч "Динамо" в Лиге Европы на грани срыва: в "Брюгге" уже трое больных COVID-19

В бельгийском клубе провели дополнительные тесты, но результатов еще нет

Соперника "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы "Брюгге" может накрыть вспышка коронавируса. В бельгийской команде уже два подтвержденных случая заражения. Ранее "Динамо" победило "Олимпик" в большинстве в снежном туре чемпионата Украины.

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Как сообщает Niewsblad, у защитников Матея Митровича и Стефано Денсвила результаты тестов на COVID-19 оказались положительные. В понедельник утром команда прошла новое тестирование. Но полузащитник Шарль де Кетеларе был заранее отправлен домой с симптомами коронавируса. Результаты новых тестов пока не поступили.

Шарль де Кетеларе/Фото clubbrugge.be

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Напомним, что перед встречей с "Динамо" в Лиге Европы "Брюгге" не дали сыграть в Бельгии. 14 февраля не состоялся матч чемпионата Бельгии против "Шарлеруа".

Ранее "Брюгге" планировало отправиться в Киев на матч 1/16 ЛЕ против "Динамо" в 17 февраля вечером. Встреча запланирована на 18 февраля, начало – в 19:55. Отметим, что в "Динамо" вспышка COVID-19 произошла во второй половине осени.

В чемпионате Бельгии соперник "Динамо" уверенно лидирует с отрывом от "Антверпена" в 13 очков.

Смотрите, как "Брюгге" сражался с "Лацио" в Лиге чемпионов: