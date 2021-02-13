Матч "Колос" – "Шахтер" под угрозой срыва. Стала известна причина

Сегодня, 13 февраля, по планам матч 14 тура украинской Премьер-лиги "Колос" – "Шахтер". Старт поединка запланирован на 17:00.

Читайте также: Прогноз погоды на выходные. Сорвут ли снег и морозы матчи УПЛ?

Но как сообщает Футбол NEWS, поединок в Ковалевке под большим вопросом. Делегат встречи Александр Каденко после инспекции арены имеет сомнения насчет готовности поля. Окончательное решение должны принять за полтора часа до стартового свистка – в 15:30.

Реклама

Читайте также: 14 идей – как провести День святого Валентина

Напомним, что в 14:00 начнется поединок "Зари" и "Десны". Команды ведут борьбу за бронзовые медали чемпионата Украины. Смотрите бесплатно прямую видеотрансляцию матча "Заря" – "Десна" на нашем сайте.

Ранее мы составили команду из самых дорогих игроков чемпионата Украины.