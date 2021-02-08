Матч команды Зинченко в Лиге чемпионов перенесли поближе к Украине

УЕФА изменил место проведения еще одного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В связи с карантинными ограничениями "Боруссия" из Менхенгладбаха не сможет принять "Манчестер Сити" на домашней арене. Их поединок пройдет в столице Венгрии Будапеште на "Пушкаш Арене" 24 февраля.

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Ранее по этой же причине в Венгрию на эту же арену был перенесен матч "Лейпциг" – "Ливерпуль". Это поединок пройдет 16 февраля, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что немецкое правительство отказалось впускать "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в страну. В Германии до 17 февраля действует запрет на въезд с территорий, где была зафиксирована мутация коронавируса. Отметим, что немецким клубам по тем же причинам могут запретить также ехать на гостевые поединки в Англию, однако по этому поводу пока не звучало никаких заявлений.