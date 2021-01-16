Матч "Шахтер" – "Динамо" не состоится. "Горнякам" запретили покидать страну

Команды должны были провести "товарняк" в Эмиратах

В Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы лишатся господдержки.

Ограничения касаются БАТЭ, солигорского "Шахтера", "Торпедо-БелАЗ", минского "Динамо" и "Руха". Часть клубов пытается решить этот вопрос с белорусской федерацией футбола и местным министерством спорта, сообщает "Прессбол".

Напомним, что солигорский "Шахтер" – действующий чемпион Беларуси. Клуб тренирует украинский специалист Роман Григорчук. На 21 января был запланирован товарищеский матч между "Шахтером" и киевским "Динамо". Поединок должен был состояться в Объединенных Арабских Эмиратах. Вчера "Динамо" вылетело в ОАЭ.

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Напомним, что осеннюю часть украинской Премьер-лиги "Динамо" завершило на первом месте. Клуб также вышел в плей-офф Лиги Европы.