Матч "Шахтер" – "Рома" пройдет без зрителей

В четверг, 18 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" принимает итальянскую "Рому". Начало в 19:55.

Ранее в продажу поступили 14 тысяч билетов, но за сутки до игры стало известно, что зрителей не пустят на трибуны. Причина все та же – новая вспышка заболеваемости на COVID-19.

Информацию в соцсетях подтвердил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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Напомним, неделю назад в Риме в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" проиграл "Роме" 0:3. Поэтому в Киеве "горнякам" нужно будет побеждать с разницей в четыре мяча, чтобы выйти в следующий раунд еврокубков.