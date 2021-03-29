Матч Украина-Казахстан – под угрозой срыва. Гости могут не приехать

После двух ничьих на старте отборочного турнира мундиаля-2022 сборная Украины готовится к третьему матчу за восемь дней. В среду вечером подопечные Андрея Шевченко примут гостей из Казахстана. Однако сегодня стало известно, что встреча может не состояться: в лагере соперника обнаружили коронавирус.

Тем временем, украинка впервые отсудила мужской матч чемпионата мира.

Новость в своем Telegram-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет:

"Очередное ЧП в нашем футболе. Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте. Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев – неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки".

Вчера сборная Казахстана сыграла с командой Франции, уступив дома 0:2. Теперь ей, похоже, придется с особым волнением ждать очередных тестов на коронавирус.

Если вирус быстро распространился в команде, то подхватить его могли многие игроки. И теперь сборная Казахстана рискует оказаться в том же положении, что украинцы перед прошлогодним матчем Лиги наций в Швейцарии. Наших тогда не допустили к игре, а позже засчитали техническое поражение.

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Смотрите обзор матча Казахстан – Франция: