Матчи "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках отменили – решение УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/21 из-за пандемии и ее влияния на проведение соревнований.

Напомним, сегодня два матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако с того момента здравоохранительные организации ввели новые меры по всей Европе. Ограничения на путешествия, касающиеся команд-участниц, создают значительные трудности при организации матчей с их участием.

Реклама

Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.

К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют возобновить этот международный юношеский турнир. Комитет УЕФА по клубным соревнованиям и Ассоциация европейских клубов, к которым исполком обратился за консультацией, поддержали идею в исключительном порядке отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне.

В турнире принимают участие и два украинских клуба. 2 марта должен был состояться поединок "Динамо" – "Барселона", а 3 марта была запланирована встреча "Шахтер" – "Порту".