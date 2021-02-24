Матчи Лиги чемпионов в среду: расписание, трансляции, прогноз

Сегодня "Аталанта" играет с "Реалом", а гладбахская "Боруссия" – с "Манчестер Сити"

Лига чемпионов продолжается! В среду, 24 февраля, проходят первые матчи 1/8 финала еще в двух парах. "Аталанта" Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в Бергамо принимает "Реал", а "Боруссия" из Менхенгладбаха играет в нейтральном Будапеште с "Манчестер Сити".

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1/8 ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

ПЕРВЫЕ МАТЧИ

22:00 "Аталанта" – "Реал"

Букмекеры: 2.29 – 3.90 – 3.15 (проход – 2.44 – 1.61)

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

22:00 "Боруссия" М – "Манчестер Сити"

Букмекеры: 9.30 – 6.20 – 1.31 (проход – 14.50 – 1.04)

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

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Ответные матчи – 16 марта

Отметим, что действующий победитель Лиги чемпионов уже практически гарантировал себе выход в четвертьфинал. Накануне в первой игре 1/8 ЛЧ "Бавария" разгромила в Риме "Лацио" 4:1.