Матчи Лиги чемпионов во вторник: расписание, где смотреть и котировки букмекеров

16 февраля возвращается Лига чемпионов! Во вторник пройдут два первых матча 1/8 финала турнира – "Барселона" примет "ПСЖ", а "Лейпциг" сыграет с "Ливерпулем". Ниже – расписание и время начала матчей, список трансляций, котировки букмекеров и результаты игр. Напомним, что из-за карантинных ограничений "Лейпциг" примет "Ливерпуль" в Будапеште.
22:00 "Барселона" – "ПСЖ"
Букмекеры: 1.80 – 4.10 – 4.20 (проход – 1.77 – 2.12)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
"Футбол 2", среда, 10:30 (повтор)
"Футбол 1", среда, 16:40 (повтор)
Трансляция: онлайн матча "Барселона" – "ПСЖ"
22:00 "Лейпциг" – "Ливерпуль"
Букмекеры: 3.10 – 3.60 – 2.30 (проход – 2.95 – 1.43)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
"Футбол 2", среда, 08:40 (повтор)
"Футбол 1", среда, 12:05 (повтор)
Трансляция: онлайн матча "Лейпциг" – "Ливерпуль"
Смотрите, как "Барселона" и "ПСЖ" играли на групповом этапе:
Новости на эту же тему:"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битвы грандов в плей-офф Лиги чемпионов Секс-бомба, пережившая пять кесаревых: жена звезды "ПСЖ" разделась перед "Барселоной" "Лейпциг" – "Ливерпуль": онлайн матча Лиги чемпионов Фанаты "Барселоны" запустили фейерверк под окнами "ПСЖ" перед игрой ЛЧ