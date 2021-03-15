Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 могут перенести из Львова в Харьков

На "Арене Львов" газон оставляет желать лучшего, ведь там играли в марте

В последнюю неделю марта сборная Украины по футболу проведет три отборочных матча чемпионата мира. Сначала сразимся с французами на выезде, а затем на своем поле примем Финляндию и Казахстан. Кстати, на матче Украина – Финляндия во Львове будет командовать женщина.

Ожидалось, что домашние игры "сине-желтые" проведут на "Арене Львов", однако, оказывается, есть вариант их переноса. Об этом рассказали на YouTube-канале "Та То Таке":

"Рух" и "Львов" пошли навстречу сборной и согласились не играть на "Арене Львов", поэтому их матч тура перенесли. Ранее "Рух" и "Десна" играли на "Скифе", а в следующем туре "Львов" и "Шахтер" встретятся в Харькове. Все эти переносы связаны с тем, что поле не очень готово к приему поединков сборных. Однако очень вероятно, что матчи квалификации ЧМ, которые должны были сыграть во Львове, состоятся в Харькове на стадионе "Металлист". Это шок! Хотя поле "Металлиста" тоже не в наилучшем состоянии. Там не работали теплосети и не было подогрева, поле зимовало под снегом. И 16 марта УАФ сделает вывод, какое же поле готово лучше".

При этом дирекция "Арены Львов" официально подтверждает, что матчи должны состояться на этом стадионе. Ведь подписаны контракты, сделаны платежи, поле готовят... В понедельник в Харькове пройдет встреча Первой лиги "Металлист" – "Альянс", после чего и примут решение.

Напомним все результаты 18-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как сборная Украины провела последний матч в 2020 году – в Германии: