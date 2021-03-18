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Мбаппе и Погба против Украины: состав Франции на матч с командой Шевченко

18 марта, 18:17

Елена Павлова

Стартовый поединок квалификации на ЧМ-2024 состоится уже 24 марта

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, вызванных для подготовки к первым матчам отборочного турнира ЧМ-2022. 24 марта действующие чемпионы мира в стартовом поединке квалификации в Катар-2022 на "Стад де Франс" примут сборную Украины, но на встречу Франция – Украина зрителей не пустят.

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Всего в списке Дешама оказалось 26 футболистов:

Дидье Дешам. Фото: REUTERS/Charles Platiau

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Дембеле вызван в сборную впервые с ноября 2018 года, а полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не приглашали в главную команду с июля 2019-го.

Ранее сборной Украины определили новый стадион для матчей в отборе на ЧМ.

А Зинченко и Ярмоленко могут не приехать в сборную Украины – Англия вводит карантин.

Напомним, что осенью прошлого года Франция разгромила Украину в товарищеском матче со счетом 7:1. Однако в команде Андрея Шевченко были тогда большие кадровые потери после вспышки коронавируса.

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