Мбаппе побил рекорд молодого Месси, но на пятки наступает наглый норвежец

В среду прошли еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них "ПСЖ" сыграл вничью с "Барселоной" и легко вышел в четвертьфинал. А шустрому нападающему французов Килиану Мбаппе покорилось еще одно достижение. Символично, что случилось это в очном противостоянии с Лионелем Месси и его командой.

Мбаппе стал самым молодым игроком в Лиге чемпионов, забившим 25 мячей. Вчера он отметился точным пенальти в возрасте 22 лет и 80 дней. Аргентинцу Месси такое удалось совершить, когда он был на 206 дней старше.

Интересно, что в пятерке "скорострельцев", кроме легендарного испанца Рауля, – еще два француза: Карим Бензема и Тьерри Анри.

Однако на эту компанию гигантскими шагами наступает норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии". Напомним, Холанд забил 20 мячей в Лиге чемпионов и побил несколько рекордов. День рождения у любителя медитации – 21 июля 2000 года, так что сейчас ему 20 лет и семь с половиной месяцев. Если Эрлинг продолжит забивать в таком темпе, то превзойдет и Килиана, и Лео.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Несмотря на свое хобби, Холанд порой проявляет и агрессивность. В игре с "Севильей" он позволил себе потроллить вратаря испанцев Буну после того, как со второй попытки забил пенальти, за что вскоре получил желтую карточку. Правда, после поединка норвежец вполне миролюбиво пообщался с марокканским голкипером.

Смотрите обзор матча "ПСЖ" – "Барселона":