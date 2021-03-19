Мега-битва "Бавария" – "ПСЖ" и другие: известны все пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевки сразу двух раундов плей-офф Лиги чемпионов. Сначала мы узнали четвертьфинальные пары, а затем стало известно, кто может встретиться в полуфиналах. И пары образовались очень интригующие. Чего только стоит повторение последнего финала ЛЧ "Бавария" – "ПСЖ".
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Напомним, что команды из одной национальной ассоциации могут встречаться друг с другом на этой стадии.
Пары 1/4 финала
"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" Д (Германия)
"Порту" (Португалия) – "Челси" (Англия)
"Бавария" (Германия) – "ПСЖ" (Франция)
"Реал" Мадрид (Испания) – "Ливерпуль" (Англия)
Пары 1/2 финала
"Бавария" (Германия)/"ПСЖ" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия)/"Боруссия" Д (Германия)
"Реал" Мадрид (Испания)/"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия)/"Челси" (Англия)
Расписание
1/4 финала
Первые матчи: 6/7 апреля
Ответные матчи: 13/14 апреля
1/2 финала
Первые матчи: 27/28 апреля
Ответные матчи: 4/5 мая
Финал
29 мая "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул
Напомним, что действующим чемпионом турнира является "Бавария".
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