"Мелочь есть? А если найду?" Эпическое фото Усика и Ломаченко "на районе"

Василий Ломаченко опубликовал совместное черно-белое фото со своим кумом Александром Усиком в стиле "пацанчики из 90-х". По мнению Василия, этот снимок, сделанный в родном для него Белгород-Днестровском, олицетворяет настоящую дружбу.

Читайте также: Чем удивить любимого человека в День святого Валентина

"Когда на улице серо и хмуро, правильный настрой и правильные люди могут заставить улыбнуться. Именно так выглядит LOMUS в полном составе. Дружба, проверенная годами", – написал у себя в Instagram Ломаченко

Заценил этот снимок украинский футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий, поставивший под фото огненное эмодзи. А вот комментарии других фолловеров Ломаченко к снимку:

Мелочь есть? А если найду?

У нас на районе

На дискотеку собрались?

Вася, носки – топ

А дороги, как и 20 лет назад...

Читайте также: Двойники Ломаченко и Лопеса тычут "факи" друг другу на улице: неожиданное видео от Редкача

Ранее Усик поддержал Ломаченко, заявив, что того "ограбили" судьи в бою с Лопесом. "Но Ломаченко справился. Думаю, реванш с Лопесом будет. Это интересно, это другие деньги", – считает Усик.