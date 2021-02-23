"Меня аж трусит": жуткая авария произошла на глазах футболиста сборной Украины

Полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин чудом избежал массовой аварии в Будапеште. 26-летний футболист передвигался по городу на своем авто, когда едва не стал участником ДТП, в котором пострадали три машины. Ранее бывший игрок "Динамо" зверски пошутил над женой в Турции.

"Просто передо мной три машины ударились. Меня аж трусит. Просто передо мной", – рассказал Харатин на своей страничке в Instagram и выложил видео с места аварии.

Игорь Харатин чуть не попал в аварию Видео: Instagram

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Напомним, что заинтересованность в услугах Игоря высказывала и сборная Венгрии, поскольку у парня венгерские корни. Но футболист выбрал команду Андрея Шевченко. В Украине Харатин длительное время был в киевском "Динамо", но в основу не пробился, после чего выступал в "Металлисте" и "Заре". А почти два года назад уехал в "Ференцварош" и стал чемпионом Венгрии.

Смотрите, как ранее забивал Игорь Харатин