"Меня возмущает человеческое насилие": чемпион Формулы-1 в шоке от событий в России

Льюис Хэмилтон в шоке от драки слонов в казанском цирке

Действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон возмущен произошедшим в цирке в Казани. Там во время представления слоны устроили драку. Животные набросились друг на друга, а зрители в ужасе начали разбегаться.

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"Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?" – написал Хэмилтон в Instagram.

Хэмилтон является известным активистом. Он по этическим причинам отказался от употребления мяса, став вегетарианцем.

Случай в Казани вновь поднял вопрос этичности использования животных в цирках для представлений. Во многих цирках животные содержатся в неподобающих условиях, а дрессировка превращается в насилие.

Льюис Хэмилтон со своим псом / Фото: Facebook