Меняет платья дважды в день: дзюдоистка-красавица предстала в новом наряде

В последнее время одна из самых сексуальных спортсменок Украины увлеклась необычными фотографиями в соцсетях. Накануне Белодед в красном платье распустила волосы. 20-летняя девушка продолжила демонстрацию нарядов и явилась пред очи поклонников в новом образе.

На своей страничке в Instagram чемпионка мира по дзюдо выложила две фотографии в коротком белом платье. Даша не только похвасталась своей фигурой, но и показала силу в мышцах на руках.

Девушка с серьезным лицом представила себя в элегантном наряде и в несколько другом ракурсе.

Для поддержания формы спортсменка занимается и в бассейне.

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Дарья Белодед / Фото: Instagram

Пока что Белодед удается совмещать спорт и рекламно-модельный бизнес, хотя в последнее время она трижды проиграла. Тем не менее, молодая украинка остается одной из главных надежд сборной на летних Олимпийских играх в Токио. Выступает она в весовой категории до 48 кг.

Недавно блестящая Белодед поразила новой прической.

Смотрите, как Даша встретила всадника на улицах Киева:

Дарья Белодед на автомобиле обгоняет всадника Видео: Instagram