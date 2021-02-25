Месси ошарашил вратаря "Эльче", захотев обменяться с ним футболками

Этот день голкипер предпоследнего клуба Примеры "Эльче" Эдгар Бадия Гвардиола запомнит на всю жизнь. После поражения от "Барселоны" со счетом 0:3 на "Камп Ноу" 29-летний Бадия, пропустивший два мяча от Месси, скромно попросил у Лионеля его футболку.

Каково же было удивление Бадии, когда 6-кратный обладатель "Золотого мяча" Месси не только согласился отдать киперу свою футболку, но и попросил взамен его!

Вратаря "Эльче" это ввергло в шок. "Тебе – мою футболку?" – эти, или похожие на эти, слова произнес в недоумении Эдгар, явно не веривший в происходящее. Но, овладев собой, голкипер "Эльче" снял с себя футболку, чтобы завершить обмен с Лионелем. Причем после некоторого замешательства сделал это так быстро, словно боялся, как бы Месси не передумал.

Фанаты Лионеля – в восторге от его жеста. "Вот почему он великий!" – пишут они в соцсетях.

Отметим, что благодаря победе над "Эльче" Барселона" набрала 50 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на пять очков от лидера "Атлетико", у которого имеется игра в запасе.

Напомним, после осеннего выездного матча Лиги чемпионов против "Барселоны", проигранного 1:2, с футболками Лионеля вернулись в Киев два представителя "Динамо". Уругваец Карлос де Пена обзавелся майкой Месси благодаря предварительному звонку Лео от соотечественника де Пены – Луиса Суареса.

А еще одну футболку Месси заполучил Мирча Луческу. "Я крикнул ему: "Лео!" Потом я подошел и заговорил: "У меня есть на стене футболка великого игрока – Пеле. И мне бы хотелось, чтобы рядом с ней была футболка Месси", – рассказал Мирча, которому Лионель не отказал.

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