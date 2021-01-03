Месси ответил и московскому "Спартаку", и Куману о своем будущем

С началом 2021 года Лионель Месси получил право вести переговоры с другими клубами о своем новом контракте. По правилам футболист за полгода до окончания действующего соглашения уже может определяться с новым клубом. Однако звездный нападающий "Барселоны" пока что предпочитает не говорить о будущем.
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Интересно, что накануне к Лионелю обратился московский "Спартак". Короткую переписку опубликовали в Twitter российского клуба. На приветствие Месси сразу же ответил "нет", оборвав контакт. Правда, у некоторых есть сомнения, что это не фейк. Сами же москвичи оценили общение с Лео словом "боль".
Также решил поинтересоваться планами аргентинца и главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Испанское издание AS пишет, что 33-летний футболист сказал наставнику, что не хочет сейчас принимать решение о будущем. Лионель после небольшого отпуска тренировался даже 31 декабря, и нидерландский специалист готов задействовать его сегодня в гостевом матче чемпионата Испании против "Уэски".
Ранее "Барселона" завершила год позорной ничьей с "Эйбаром" – это худший сезон при Месси.
Смотрите, как "Барса" проиграла "Юве" на своем поле в Лиге чемпионов:
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